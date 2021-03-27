Телеведущая Леся Никитюк пошутила и вляпалась в скандал, украинцы озадачены поведением звезды

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая славится своим отменным чувством юмора и урожденной харизмой, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Сейчас красотка отдыхает в Египте, откуда выложила забавное видео, на котором ее можно увидеть в роли дерзкого экскурсовода. Однако в комментариях к публикации телезвезды разгорелся скандал из-за ее шутки.

В ролике Леся в качестве экскурсовода привезла туристов на автобусе показать местные достопримечательности Хургады. Однако, в своей роли телеведущая обращается к приехавшим на экскурсию весьма дерзко и надменно, все время требуя денег. В подписи к видео Никитюк спросила: "Поехали бы со мной на экскурсию?". Конечно же поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, однако, под видео разгорелся даже скандал.

Дело в том, что одна из пользовательниц написала: "Где можно записаться на экскурсию?". На это Леся ей по-хамски, но явно в шутку ответила: "У тебя денег нет, девочка". Такой выпал Никитюк очень не понравился пользователям, и они принялись высказывать свое мнение. И если одни решили, что это шутка, а телеведущая на самом деле знакома с девушкой, которой нахамила, то другие осуждают такой комментарий звезды.

Напомним, Загорелую Никитюк в мини-бикини заподозрили в популярном обмане: "До неузнаваемости, печаль...".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк нарвалась на критику из-за дерзкого наряда на прогулке по храму: "Ужасный прикид".

Также Politeka писала, Мускулистый судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво прижал к себе Никитюк: "Для идеального вечера важна…".