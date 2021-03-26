Украинская медсестра рассказала, сколько получает работая в ковидном отделении больницы

Слова работницы Сумской клинической больницы Юлии Витовской передает "Обозреватель".

Женщина отметила, что до января у всех медработников были дополнительные выплаты, но теперь все изменилось.

"Это была серьезная помощь для нас, тех, кто не работает в коронавирусных отделениях. Теперь мы остались на голом окладе. За январь я получила 4 700 грн, за февраль 4 500. И как можно выжить на эти деньги?" – недоумевает медсестра.

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По ее словам, медучреждению поступают финансы от НСЗУ, но они расходуются не на доплаты медикам.

"Мы знаем, что, например, в больницах областного подчинения главные врачи эти деньги используют на доплаты своим сотрудникам, и люди довольны. А у нас их девают непонятно куда. Люди возмущены, потому что у всех семьи, нужно кормить детей", - отметила Юлия.

коронавирус, больница, врачи


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