Украинская медсестра рассказала, сколько получает работая в ковидном отделении больницы
Слова работницы Сумской клинической больницы Юлии Витовской передает "Обозреватель".
Женщина отметила, что до января у всех медработников были дополнительные выплаты, но теперь все изменилось.
"Это была серьезная помощь для нас, тех, кто не работает в коронавирусных отделениях. Теперь мы остались на голом окладе. За январь я получила 4 700 грн, за февраль 4 500. И как можно выжить на эти деньги?" – недоумевает медсестра.
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По ее словам, медучреждению поступают финансы от НСЗУ, но они расходуются не на доплаты медикам.
"Мы знаем, что, например, в больницах областного подчинения главные врачи эти деньги используют на доплаты своим сотрудникам, и люди довольны. А у нас их девают непонятно куда. Люди возмущены, потому что у всех семьи, нужно кормить детей", - отметила Юлия.
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Так, на медицину в госбюджете года предусмотрели 163 млрд грн, что является рекордным показателем. Также запланировано поэтапное повышение зарплат врачам. В Кабмине ожидают, что к 2023 году их уровень будет на уровне со странами Европы.
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