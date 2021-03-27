Популярная певица Наташа Могилевская показала страстные кадры с хореографом Владом Ямой

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно собрала несколько аншлагов на своих концертах, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда опубликовала страстные кадры своих танцев с давним партнером хореографом Владом Ямой. Артистка предложила поклонникам поиграть, угадывая, где они с танцором выступали, что за танец исполнили и сколько времени его готовили.

Похоже, Наташа решила показать архивные кадры своих танцев с Владом Ямой. Как известно, в первом сезоне "Танцев со звездами", они были партнерами и дошли до финала. В то время паре приписывали бурный роман, но ни певица, ни хореограф это не подтверждали. Даже спустя время знаменитости держат в тайне то, что было между ними во время проекта.

Однако на кадрах, которые показала Могилевская в своих сторис, они с Владом разожгли настоящую страсть на танцполе. Их выступление на паркете выглядит очень завораживающим и горячим, а танцуют они под песню артистки "Исцелена".

Похоже, Наталия решила вспомнить свои танцы с Владом таким образом, ведь они давно уже не танцевали в паре. На этих кадрах Яма выглядит намного моложе, у него еще нет густой бороды. Молодой и энергичной выглядит и сама Могилевская, они с хореографом здесь кажутся ровесниками, хотя на самом деле певица старше на семь лет.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: "Вам нужно отдохнуть…".

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