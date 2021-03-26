Известная украинская модель Анастасия Покрещук из "Від пацанки до панянки" показала себя на операционном столе

Как пишет Politeka.net, красотка несколько дней назад улетела в Стамбул. Девушка решила посетить любимую клинику, в которой сделала себе скулы, а теперь согласилась на новую дорогостоящую операцию. Девушка регулярно публикует фото и видео после прилета, показывая весь процесс.

Этот раз не стал исключением. Девушка уже лежала на операционном столе, а вокруг работали врачи. Анастасия была без одежды и измазана чем-то.

"Это самое милое видео. Так заботились о моих скулах. Я переживала,что когда будут переворачивать вниз лицом,будет давление на скулы. Но врачи придумали систему специально для меня", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Rip queen", "Милее не видела", "Трупом лежишь", "В Стамбуле дешевле что ли все делать?", "Да, молодцы, что так продумывают".

Мы писали, что известная модель и блогер Анастасия Покрещук которая известна своими нарощенными скулами снова шокировала публикку.

В очередном посте Покрещук рассказала, что сделала себе липосакцию.

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