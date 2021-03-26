Известная актриса и модель Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко уже много лет является успешной актрисой. И хоть девушка начинала в качестве модели, ей быстро удалось покорить сердца режиссеров. Теперь красотка подогревает интерес к своему творчеству в Инстаграм, каждый день публикуя интересное фото.

Пятница не стала исключением. Красотка решила поделится фото, где она была в полупрозрачном платье, позируя на фоне фотозоны. Девушка смеялась, радуя своей улыбкой.

"С пятницей! Что ты делаешь на этих выходных?", - написала Куриленко под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох", "Улыбайся красиво", "Красивая брюнетка", "Привет, фантастической недели красивой", "Счастливой пятницы", "Поздравляю с пятницей", "У нее прекрасная улыбка", "Богиня".

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На Оле красовался серебристый корсет, который едва прикрыл ее пышные прелести. Яркий макияж и черные длинные перчатки делали Куриленко похожей на женщину-вамп. Она приоткрыла рот, добавив особого шарма образу.

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