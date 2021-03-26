Известная певица Тина Кароль ошеломила внешностью до и после косметики, показав кадры перевоплощения

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Тина Кароль показала кадры своего перевоплощения, девушка визажист накладывает косметику, подчеркивая изящные линии лица певицы, превращая в несравненную красотку.

В ходе нанесения макияжа, взгляд становится глубже, очертания лица четче. В звезда Тина становиться невероятно привлекательной. И хотя и без косметики певица обладает обворожительными чертами, все же с помощью полутонов теней, тональной основы, она становится невероятно обаятельной.

Также добавляют образу красиво уложенные локоны певицы, без укладки они выглядят совсем непрезентабельно, а вто с помощью "волшебных" рук визажиста и парикмахера, звезда становится девушкой с обложки.

Кадры Тина разместила для привлечения своих поклонников в Pateron. На этом ресурсе знаменитость решила монетизировать свой контент, предлагая более откровенные фото и видео за небольшую плату в 2,99 доллара в месяц.

Стоит сказать, что ролики певица прокомментировала: "Не пропусти новый Pateron сегодня вечером!"

Известно, что не так ждавно Тину Кароль раскритиковали за несуразный наряд на "Липсинк Батле". Фиолетовые штаны в обтяжку и открытый топ, едва скрывающий прелести знаменитости вызвал бурю негодования со стороны поклонников. Ей посоветовали срочно сменить стилистов, назвав наряд дешевым и вульгарным.

Напомним, что Тина Кароль крупно ошиблась, доверившись смелым стилистам: "Она сама себя видела?"

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