Известный хореограф, участник "Танці з зірками" и бывший муж Ирины Билык и Алены Шоптенко, Дмитрий Дикусар, огорошил откровением
Как передает Politeka.net, 35-летний танцор опубликовал в своем микроблоге в Инастаграм свежее фото. До этого он не выходил на связь несколько недель. В подписи Дмитрий рассказал, что произошло.
По словам Дикусара, его подкосила загадочная болезнь.
"Я болел две недели. И нет, не Corona-19. Оказывается, другие острые респираторные не аннигилировались... 🤷🏼♂️ Знаю, некоторые начали нервничать и переживать за меня! Ваша любовь меня исцеляла", - признался он.
На черно-белом кадре знаменитость предстал в элегантном костюме и светлой рубашке, испепелив поклонников взглядом.
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Ко всему прочему, Дмитрий поделился красноречивым стихотворением сербского поэта.
"Никакого отношения к фото оно не имеет! Просто попало мне на глаза и я решил, что должен с вами поделиться... 😁 Всем любви! 🌹", - подытожил танцор под строками:
"Чести золото не купит.
Честный чести не уступит.
Честь нужна ему, как свет.
⠀
Рад продать её бесчестный…
Но, как всякому известно,
У бесчестных чести нет"
Пользователи кинулись комментировать пост Дикусара, порадовавшись за его выздоровление:
"Будьте здоровы Дмитрий!!! Вы нам нужны😁😊 очень ❤"
"Хорошо, что просто поделились Дмитрий 😊и с выздоровлением Вас .....)"
"Какой красивый!! 😍"
"Прекрасное фото, прекрасные строки... А вот связь между ними как раз существует...) Вы как никто понимаете значение этих слов...))С возвращением и выздоровлением, Дима!!! Очень приятно вас снова видеть!!!😀"
"Спасибо, и Вам болеть только любовью!"
Напомним, что экс-супруга Дикусара Алена Шоптенко рассказала, за что приходится расплачиваться: "Стараюсь жить...".
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