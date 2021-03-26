Известный хореограф, участник "Танці з зірками" и бывший муж Ирины Билык и Алены Шоптенко, Дмитрий Дикусар, огорошил откровением

Как передает Politeka.net, 35-летний танцор опубликовал в своем микроблоге в Инастаграм свежее фото. До этого он не выходил на связь несколько недель. В подписи Дмитрий рассказал, что произошло.

По словам Дикусара, его подкосила загадочная болезнь.

"Я болел две недели. И нет, не Corona-19. Оказывается, другие острые респираторные не аннигилировались... 🤷🏼‍♂️ Знаю, некоторые начали нервничать и переживать за меня! Ваша любовь меня исцеляла", - признался он.

На черно-белом кадре знаменитость предстал в элегантном костюме и светлой рубашке, испепелив поклонников взглядом.

Ко всему прочему, Дмитрий поделился красноречивым стихотворением сербского поэта.

"Никакого отношения к фото оно не имеет! Просто попало мне на глаза и я решил, что должен с вами поделиться... 😁 Всем любви! 🌹", - подытожил танцор под строками:

"Чести золото не купит.

Честный чести не уступит.

Честь нужна ему, как свет.

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Рад продать её бесчестный…

Но, как всякому известно,

У бесчестных чести нет"

Пользователи кинулись комментировать пост Дикусара, порадовавшись за его выздоровление:

"Будьте здоровы Дмитрий!!! Вы нам нужны😁😊 очень ❤"

"Хорошо, что просто поделились Дмитрий 😊и с выздоровлением Вас .....)"

"Какой красивый!! 😍"

"Прекрасное фото, прекрасные строки... А вот связь между ними как раз существует...) Вы как никто понимаете значение этих слов...))С возвращением и выздоровлением, Дима!!! Очень приятно вас снова видеть!!!😀"

"Спасибо, и Вам болеть только любовью!"

Напомним, что экс-супруга Дикусара Алена Шоптенко рассказала, за что приходится расплачиваться: "Стараюсь жить...".

Как сообщала Politeka, голубоглазый экс-муж Билык Дикусар дал волю рукам, заставив Каминскую кричать: "Хорошо, что только...".

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