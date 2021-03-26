Популярная украинская певица Настя Каменских в домашнем наряде обратилась к украинцам, заинтриговав важной новостью

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила поговорить о важном моменте в жизни каждого человека, когда в ней происходит так называемая перезагрузка.

«Перезагрузка - это необходимая часть жизни. Но у каждого наступает момент, когда нужен именно внутренний, душевный отдых. В такие моменты смена обстановки и смена привычных действий - это для меня, наверное, лучшая перезагрузка», - рассказала звезда.

В то же время, она заинтриговала своих поклонников, заявив, что в ближайшее время поделится с ними важной новостью.

«А уже скоро я поделюсь с вами кое-чем очень важным для меня», - добавила Настя.

На фото она показала себя в простом домашнем образе и без косметики. Так, певица была одета в свободную белую толстовку с милым мишкой.

Поклонники Каменских тут же начали гадать, какой сюрприз приготовила для них певица. При этом, некоторые предположили, что она объявит о своей беременности. Стоит отметить, что в сети то и дело замечают якобы округлившийся животик на кадрах с Настей.

«Наконец-то новость о беременности. Пора бы уже», «Вот бы лялечку вам», «Ты ждёшь ребёнка?», «Так хочется чтоб вы были беременны», «Хорошего отдыха», «Согласны на усе 100. Перезагрузка важна», - пишут люди.

Напомним, Полякова в гневе начала ломать инвентарь на "Маске", поскандалив с Каменских: "Пошла по стопам...".

Как сообщала Politeka, Каменских и Гросу схлестнулись в "битве француженок", кардинально изменив внешность: "Не идет вообще".

Также Politeka писала, что Настя Каменских без штанов в образе девочки-подростка показала украинцам язык.