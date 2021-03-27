Нашедший свою половинку "Холостяк 9" Никита Добрынин решил похвастаться образом крутого парня на прогулке

Последние недели мужчина начал больше времени уделять собственным проектам, а также заявил, что намерен организовать что-то интересное для своих поклонников. В то эже время не забывает Никита делиться роликами и фото, отснятыми для поклонников в Инстаграм.

В этот раз главный герой девятого сезона «Холостяка» прогулялся по улице, показывая свой весенний лук и сразил девушек заискивающим взглядом. В спортивной куртке и свободных светло-голубых джинсах Никита прошелся перед камерой, отмечая, что уже соскучился по теплой погоде. Дерзкий взгляд Никиты, будто "заигрывающего" со смотрящими видео поклонницами, получился очень удачным.

«Кто тут по весне уже соскучился? 🦕», - написал Добрынин.

Супруга мужчины не сдержалась и тут же ответила на ролик мужчины: «Ой, вообще🤤 ну что за горячий муж у меня».

Фанаты также отреагировали:

«Джинсы что-то не очень; Как с американского фильма про старшеклассников 😅; Образ нравится; Классная вы пара. Счастья Вам; Крутяцкий прикид🔥; Если бы не @kvittkova , я бы попросила куртку😅🌪; Как вино, с годами только лучше 😅🙏🏼; Дайте емуОскар!😂; Сразу видно,с Тимати переобщался😂; Рэпчика не будет? :)); Ещё раз повторю, Голливуд. Коп под прикрытием. Добрый и мужественный».

Также 33-летний ведущий опубликовал сторис у себя в Инстаграм, в котором показал их с Дашей Квитковой еще нерожденного сына.Так, Добрынин, без всякой задней мысли, поделился кадрами с очередного УЗИ. "Наш пацан", - трогательно подписал он кадры.

"Глянули, как там малыш. Он спит сейчас, но чувствует себя отлично", - добавил Никита.

Им с женой пришлось несколько дней провести в больнице. Так как у Даши сильно болела спина, то пара решила лишний раз провериться.

Напомним, что беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне".

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