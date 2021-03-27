Певица Ани Лорак продолжает удивлять фанатов роскошными образами

Ани Лорак относится к тем звездам, которые очень щепетильно относятся к своей внешности и боятся испортить образ любой мелочью. Поскольку Каролина обожает получать комплименты, чаще всего в Инстаграм она публикует только постановочные кадры, на которых позирует во всей красе – с макияжем, в модном наряде и с фильтрами на снимке.

На фан-аккаунтах Каролины решили показать один из последних ее удачных фото, которое восхитило поклонников. Пышная укладка, привычный макияж с акцентом на припухлые губы и вызывающий взгляд. Примечательно, что форма губ знаменитости – одна из причин, почему поклонники уверены: звезда колет филлеры и довольно часто.

Лорак не скрывает, что регулярно посещает косметолога, однако по ее мнению, без качественного домашнего ухода, косметолог не сотворит чудес. Поэтому нужно не лениться, и регулярно пользоваться домашней косметикой. Тем не менее, уколы красоты она отрицает, говоря, что просто следит за собой. В черном платье с аккуратным декольте и вырезами на плечах ей также удалось привлечь внимание фигурой.

Также Каролина рассказала о умиротворении, как лучше проводить время с собой:

«В суете дней очень важно найти время, чтобы воссоединиться с собой, настроить свои внутренние антенны на гармонию, любовь и спокойствие❣️ Притягиваем успех положительными мыслями, разминаем тело и открываем потоки изобилия любви и успеха🙏🏻», - написала Лорак.

Вот как реагируют в сети:

«Как же вы вдохновляете! 😍🔥 Посмотрев на это фото, сразу же захотелось тренироваться. 🏋️; Шикарная фигура; Куколка любимая ❤ смотришь и тоже хочется в спортзал; Божечки какая шикарная фигура; Соскучились; Красотка🔥; Классный костюмчик🔥 , где купить ?; Вы в прекрасной форме 😍; Какая вы прекрасная😍; Моей будешь))❤️❤️Большая умочка😍».

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.