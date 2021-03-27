Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, российская актриса успела уже завоевать сердца поклонников. Красотка участвовала во множестве фильмах, в том числе и студии "Квартал 95". Девушка не забывает и о социальных сетях, где регулярно провоцирует поклонников писать комплименты.

Так произошло и в этот раз, ведь Светлана появилась без штанов, набросив сверху один пиджак. Красотка была в маске, а наряд оставила расстегнутым, позволяя сразу увидеть, что белье отсутствует.

"С днем театра", - написала Светлана под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"С днем театра. Отличное фото", "Светлана, лучшая", "Лучшее поздравление, с праздником", "Фото огонь. Прямо мечта всей жизни", "Фото точно не соответствует дню театра", "Воплощение эстетики! С днём театра!", "Светлана, с днем театра вас! Вы красавица и талант".

Мы писали, что российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова рассекретила одно из своих хобби.

Судя по снимку, Светлана Ходченкова в свободное от съемок время занимается танцами на пилоне.

Перед многочисленной армией поклонников звезда фильмов "Квартал 95" предстала в коротких шортиках и топе, который едва прикрывал бюст артистки.

Напомним, взъерошенная звезда фильмов "Квартал 95" в жаркой позе без штанов похвасталась обновкой

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