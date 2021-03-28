Очаровательная брюнетка из "Женского квартала" Марта Адамчук в шикарном образе на сцене покорила украинцев невероятной энергетикой
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм артистка "Женского квартала" покорила невероятным образом на сцене, который в полном объеме ожидает зрителей шоу.
На фото Марта в вечернем роскошном черном платье в страстной позе исполняет вокальный номер. Ее фигура исполнена эмоциями, которые артистка хочет передать зрителям, что у звезды чудесно получается. Несколько других фото в черно-белом исполнении и под другим ракурсом дали возможность полюбоваться девушкой с разных ракурсов.
"Сегодня новый прекрасный Женский Квартал в 22:00", - написала знаменитость.
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Поклонники, которых у Марты более 47 тысяч, оценили по достоинству фото своей любимой артистки, тем более, что девушка разместила не одно фото, а целую подборку, на которых показала других участниц "Женского квартала". Среди фото нашлось место и кадру в компании Ирины Билык и Веры Кекелии, коллеги Марты.
В колонке комментариев Марта получила обратную связь от почитателей ее таланта. Девушка умеет не только шутить на сцене, а является одной из лучших певиц "Женского квартала". Фаны оценили фото и признались, что ждут нового выпуска любимого зрелища:
"Энергия", "Єєєєєє!!! Ну нарешті!!! Я так її чекала!! 😍😍😍😍😍", "Один из лучших номеров)))", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали поклонники.
Напомним, что жгучая брюнетка из "Женского квартала" заворожила сияющим образом, показав себя в гримерке: "Прям принцесса".
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