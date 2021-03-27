Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко всполошила поклонников в образе хулиганки
Актриса Татьяна Кравченко в каких только ролях не выступала на сцене театра, однако широкую известность она получила благодаря нашумевшему сериалу «Сваты», в котором сыграла добрую и отзывчивую Валюху Будько, способную в любой поднять настроение. В паре с Федором Добронравовым они смотрелись просто отлично.
Зрители привыкли видеть Кравченко жизнерадостной и прилежной и когда на фан-странице, посвященной актрисе, появился снимок Татьяны в образе хулиганки, то были просто ошарашены.
Артистка вышла на сцену со своими коллегами –актерами в зашарпанных спортивных штанах, кофте-тельняшке и с кепкой на голове.
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На снимке была представлена сценка из спектакля "Женихи".
"С коллегами в театре 😌💖", - говорится в подписи.
СТоит сказать, что фотография была приуроченна к дню театра, который отмечают 27 марта.
Фанаты принялись бурно комментировать снимок своей любимицы и поздравлять артистку с профессиональным праздником.
" Татьяна Эдуардовна, здоровья Вам, счастья, успехов в работе!!! Мы Вас обожаем!!! Привет с Сибири! 🥀🥀🥀",
"Такие чудные", "Хулиганка", - пишут в сети.
Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".
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