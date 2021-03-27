Украинский певец Дмитрий Монатик примет участие в развлекательном шоу пародий "Липсинк батл"

Как передает Politeka.net, соответственный пост артист опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Сегодня в 20.15 "Липсинк батл". Очень давно люблю это шоу за легкие и позитивные эмоции, которые оно дарит. Очень рад, что оно наконец-то появилось и у нас. Не пропустите! Зарядитесь классным настроением", - анонсировал Дмитрий под постом.

Судя по видео, на котором предстал певец, он будет пародировать композицию британского музыканта Марка Ронсона "Uptown Funk".





Поклонники обрадовались такой новости от своего любимца, его коллега, Надя Дорофеева удивилась



"Должно быть очень круто", "Вау, ждём с нетерпением вечера", "Волшебник", "Круто вышло", - писали под видео.

Не обошла стороной пост своего коллеги и певица Надя Дорофеева, которая оставила удивленный комментарий.

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