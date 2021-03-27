Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время засветилась перед камерами
Вчера Анджелину Джоли впервые за долгое время заметили на лице после прогулки с дочерью Вивьен, с которой она ездила в магазин. Звезда была замечена выходящей из магазина вечером 26 марта. Без лишнего шума артистка с маской на лице шла вместе с дочерью к своей машине, однако все равно привлекла к себе внимание.
Звезда выглядела несколько уставшей, однако такой же стильной и ухоженной. Длинное светлое платье с разрезами по бокам свободного кроя полностью скрыло ее фигуру, а такого насыщенного кремового оттенка пальто прикрыло и тонкие руки стройной знаменитости.
Отсутствие макияжа и укладок, впрочем, не сделали звезду хуже, а наоборот подчеркнули ее собственную привлекательность. К слову, как можно заметить, звезда много времени проводит с детьми после развода с Брэдом Питтом, поэтому в магазинах она в основном всегда с кем-то из своих детей ходит выбирать одежду или продукты.
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Также еще на одном фото Анджелина запечатлена во время одного из своих появлений на красной дорожке. Певица одета в коричневое платье без бретелек и с открытой спиной. Корсет наряда выполнен из плотной ткани и неплотно прилегает к телу актрисы.
Открытая спина наряда также позволяет Джоли продемонстрировать свои татуировки на лопатке и предплечье. Конкретное тату изображает текст буддистской молитвы
«Восхитительная, что прятала раньше такой вид?», «Красотка», «Я зависим от нее», «Самая красивая женщина, стала сочнее», «Супер, очаровательный ангел», - пишут люди.
Напомним, Анджелина Джоли в чулках смело расставила ноги ради пикантного фото: "Горячая опасность".
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