Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в необычном образе
Как пишет Politeka.net, Даше Трегубовой 26 марта исполнилось 41 год. Красотка при этом следит за собой, поэтому даже в столь не юном возрасте выглядит не хуже 20-летних конкуренток. Девушка обожает фотосессии, которые бывают даже с нотками пикантности, но Даше есть что показать.
В этот раз Даша показалась в блестящем платье с большим декольте и безе белья. Трегубову совсем не смущал ее образ, поэтому красотка с удовольствием демонстрировала пышные формы.
"Свою главную роль ты играешь великолепно. С Днем рождения, Дашулик. Люблю", - написано было под фото.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."
Никитюк неожиданно оттянула халатик и показала багровую кожу: "Как буряк"
Больная "Холостячка" Мишина показала себя после неутешительного диагноза: реакция Эллерта поразила
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Фанаты не смогли оценить такой роскошный образ Трегубовой, ведь кадр оказался в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но т ак и хочется добавить: "Ооо, да!".
Мы писали, что украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова поделилась новым снимком в соблазнительном образе.
Трегубова поделилась чувственным фото, на котором позирует на стуле у окна. На ведущую падают тени, поэтому проглядывается только ее силуэт. Судя по нему, Трегубова одета в соблазнительный боди со стильным узором.
Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" без стыда и белья заставила любоваться своей красотой
А еще Politeka писала, что искусительная Трегубова из "Х-фактора" сверкнула прелестями в прозрачной кофточке
Также Politeka сообщала, что подвыпившая Трегубова из "Х-Фактора" позволила заглянуть в свое декольте