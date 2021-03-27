Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Даше Трегубовой 26 марта исполнилось 41 год. Красотка при этом следит за собой, поэтому даже в столь не юном возрасте выглядит не хуже 20-летних конкуренток. Девушка обожает фотосессии, которые бывают даже с нотками пикантности, но Даше есть что показать.

В этот раз Даша показалась в блестящем платье с большим декольте и безе белья. Трегубову совсем не смущал ее образ, поэтому красотка с удовольствием демонстрировала пышные формы.

"Свою главную роль ты играешь великолепно. С Днем рождения, Дашулик. Люблю", - написано было под фото.

Фанаты не смогли оценить такой роскошный образ Трегубовой, ведь кадр оказался в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но т ак и хочется добавить: "Ооо, да!".

Мы писали, что украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова поделилась новым снимком в соблазнительном образе.

Трегубова поделилась чувственным фото, на котором позирует на стуле у окна. На ведущую падают тени, поэтому проглядывается только ее силуэт. Судя по нему, Трегубова одета в соблазнительный боди со стильным узором.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" без стыда и белья заставила любоваться своей красотой

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