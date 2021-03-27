Популярный певец Олег Винник заинтриговал очередными снимками гипершоу «Маска»

Новые фотографии "повелитель одиноких волчиц" разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, Олег Винник является одним из звездных детективов нашумевшего шоу «Маска». Кроме него в жюри сидят Настя Каменских, Дзидзьо, Андрей Данилко и Оля Полякова.

По традиции перед каждым выпуском Олег Винник приоткрывает завесу и показывает зрителю, что будет происходить на шоу.

Так случилось и в этот раз.

Звездный детектив показал два снимках, сделанных со своими коллегами.

На первом Олег Винник увлеченно смотри на чье-то выступление и указывает пальцем, общаясь с Дзидзьо.

На втором кадре Винник стоя аплодирует рядом с очаровательной Настей Каменских, которая была одета в интересное платье-сетку лавандового цвета.

«Самое позитивное и непредсказуемое шоу! Продолжаем вместе разгадывать, кто скрывается под масками загадочных героев, удивляться многогранности талантов и наслаждаться невероятными музыкальными постановками 😍👏 Чем ближе к финалу, тем больше борьбы 💪», - сообщил певец.

Зрители с нетерпением ждут новый выпуск, о чем они уже успели сообщить в комментариях.

"Не могу дождаться", "Вы вновь, просто обворожителен😻", "Да что неожиданное это точно. Покорили вы многих Олег таким 💣кавером. Ждём от вас новых музыкальных премьер.🙌😘🤗", "Бомбастическое шоу", "Классное шоу, жалко что скоро финал", -пишут в сети.

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