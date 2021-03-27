Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик очаровала весенними нарядами и радостным настроением

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм известная телеведущая, которая стала любимицей, благодаря своему жизнерадостному характеру, показала пять разнообразных нарядов, в которых появлялась в эфирах своей утренней передачи "ранок з Україною".

"Выбирайте Look недели", - написала Лилия.

Стоит сказать, что все наряды Лилии очень яркие, и прекрасно сидят на ее изящной фигуре. Цветовая гамма нежных насыщенных тонов, добавляют актрисе изюминки. Первый наряд строгий. Классическая юбка по фигуре оливкового цвета и нежно розового цвета рубашка. Темно-зеленые туфельки на шпильке, волосы убраны сзади в пучок.

Второй наряд - фиолетовая шелковая юбка и в тон туфельки. А сверху лимонная вязанная блуза. Волосы в этом образе актриса распустила зачесав назад.

Третий наряд светло-серого небесного цвета, все в тон - туфли, юбка и блузка. Четвертый наряд - более легкий, летнее платьице цвета кофе с молоком с пикантным разрезом по центру под поясок. Пятый наряд - розовый брючный костюм с белой рубашкой.

Красивая девушка всегда получает множество комплиментов в свой адрес, и в этот раз не обошлось бы без приятных комментариев, однако в сторис публичные комментарии недоступны. Однако Лили оставляют такие комментарии, как :

"Лілєчка. Яка ж ви красива🔥😍❤️", "😍😍😍😍😍", "Шикарная женщина в любом образе", "Шоколад и сыр", "Вы очень красивая", "Цвета огонь", "Горько сладкий шоколад с перцем", - так комментируют фото знаменитости под другими фотографиями.

К примеру недавно Лилия также хвасталась новым нарядом золотистых оттенков.

Напомним, что соблазнительная Лилия Ребрик в шелках поразила украинцев пикантным сочетанием: "Шикарная женщина".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик заставила украинцев завидовать, поймав лучик вечернего солнца: "Очаровательная…".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик похвасталась обновлением дома, засветив роскошный интерьер и бассейн: "На этом не остановлюсь".