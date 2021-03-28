Телеведущая Лилия Ребрик показала очаровательные фото своего участия в "Дизель шоу"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно переболела коронавирусом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными снимками со съемок "Дизель шоу", на которых побывала в качестве гостьи. Как видно, красотка пришла на шоу в элегантном наряде и в отличном настроении.

На новых фотографиях можно увидеть, что Лилия пришла на съемки в стильном наряде – на ней длинные черно-белые брюки, которые визуально удлиняют ноги, а также экстравагантная белая блузка с черными контурами и воланами на плечах. Этот наряд красиво подчеркивает идеальную фигурку телезвезды. Ее волосы распущены в изящной укладке, а на лице аккуратный вечерний макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Ребрик рассказала о своем участии в шоу. "Уже сегодня, в 22.22, на канале СТБ смотрите со мной выпуск «Dizel Night», где я попытаюсь раскрыть интересные подробности нового сезона любимого сериала "Папанькы", который стартует уже совсем-совсем скоро. Дата премьеры тоже будет объявлена ​​в эфире. До встречи! Не пропустите!", - написала Лилия и предложила фанатам поделится впечатлениями.

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