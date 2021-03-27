Популярная украинская певица Злата Огневич показала, как занимается спортом, девушки обзавидовались

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Злата Огневич давно заметная фигура в отечественном шоу-бизнесе, построившая успешную вокальную карьеру. Красотка часто делиться с фанатами в своем микроблоге в Instagram яркими фотосессиями и кадрами из обычной жизни. так, недавно артистка сегодня опубликовала в сторис несколько снимков своей тренировки, демонстрируя, как поддерживает фигуру в отличной форме.

Так, на первом кадре Злата запечатлена в узких черных лосинах и спортивном топе, прыгая на скакалке. "На спортивном. Прыжки на скакалке 1000 раз подряд (можно иногда делать короткую паузу)", - подписала снимок Огневич.

На еще одном кадре Злата выполняла упражнения с джампинг джеком, прыгая с резинкой, натянутой на коленях. Также красотка выполняла упражнение под названием "берпи". Выглядит она во время занятий очень активной, спортивной и даже соблазнительной.

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Злата показала всю свою женственность в чувственной фотосессии. И в этот раз от Огневич нельзя было оторваться, певица позировала в голубом пальто, которое было расстегнутым.

Красотка распустила волнистые волосы, и повернувшись к камере, улыбнулась. Глаза у артистки светились. "Такое ленивое солнце сегодня! Хочется валяться в постели, что-то читать.... Одним словом, превратиться в нежного пса", - написала Злата.

Напомним, Известная певица Злата Огневич показала себя и рассказала о премьере.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в алом пиджаке нараспашку засветила свои скромные "дары природы".