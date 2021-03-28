На сцене популярного шоу "Липсинк батл" группа GO_A, которая будет представлять Украину на "Евровидении" спела свою песню "Шум", в странных костюмах

Как передает Politeka.net, в пабліку канала 1+1 показали небольшую часть выступления Go_A. Артисты вышли на сцену в белых защитных костюмах и очаровали публику исполнением песни.

В паблике телеканала написали: "Встречайте на сцене талантливую группа GO-A, которая в 2021 году будет представлять Украину на Евровидении".

Стоит сказать, что группа немного изменила песню, для того, чтобы полностью соответствовать стилистике и требованиям, которые выдвинули на Евровидении в Роттердаме. Новую песню, в которой были добавлены слова в припеве, слушатели сначала не восприняли, но в конце любовь к музыке победила, и было признано, новый вариант лучше старого.

На "Липсинке" GO-A спели обновленную версию. Зрители не ожидали такого выступления, были на столько поражены, что пооткрывали рты. Особенно слушателям понравилась игра на сопилке. Смесь народного творчества, "чернобыльские мотивы" и волшебное исполнение песни покорило слушателей, подписчиков паблика. Они оставили комментарии в колонке:

"Это просто шедевр", "Мне нравится 🔥👏👏","❤️❤️❤️Классс ... аж мурашки", "Очень, они крутые ребята", "Такое ощущение, что из Чернобыля. Ужас", - написали поклонники.



Напомним, что новый скандал с группой Go_A на "Евровидении", песня неожиданно стала другой: "верните все назад!"

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