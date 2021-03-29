В начале этого года стало известно, что украинский музыкант Сергей Бабкин перенес операцию на глаза

Врачи диагностировали у певца редкое заболевание глаз, из-за чего тот потерял более 70% центрального зрения, пишет Politeka.net. Операцию пришлось делать за границей, ведь в Украине нет необходимого оборудования.

К счастью, сейчас с Бабкиным все хорошо и он и дальше продолжит радовать поклонников своим творчеством.

В интервью Обозревателю певец раскрыл несколько деталей о болезни и операциях.

По словам Бабкина, все было проведено оперативно, за месяц певец мог бы лишиться зрения. Сейчас идет процесс восстановления, который продлится два месяца. На данный момент артист даже читает без очков.

По словам Сергея, что в Вене, где проводилась операция, препараты и работа врачей обошлась в 15 тысяч евро, это не считая затрат в Украине.

Позже предстоит еще одна поездка в Вену, и к указанной сумме прибавится семь-восемь тысяч евро.

Известно, что артист потерял большую часть зрения, но после всех необходимых манипуляций зрение восстановилось сразу же через два дня, и процесс продолжается.

Напомним, жена певца, Снежана Бабкина, рассказала, что перед полетом в Вену, Сергей Бабкин прошел долгие обследования у харьковских и столичных врачей.

Виной всему стала опасная инфекция, которая поразила сначала почки, а потом дала осложнение на глаза.

"Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Почки – это такой тихий орган, который до последнего молчит, до последнего терпит, но в любой момент может произойти такой выплеск – осложнения", – сообщила она.

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