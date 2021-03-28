Раскрыто, почему нужно все менять

В Минсоцполитики подали ряд законопроектов, касающихся прожиточного минимума (ПМ), которые должны рассмотреть в Верховной Раде

Документами предлагается ввести ряд изменений, которыми должны довести размер прожиточного минимума до фактического его размера. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сайт Минсоцполитики.

Кроме этого, планируется ввести новую методологию определения и применения прожиточного минимума для соцгарантий, таких, как размер минимальных зарплаты, пенсии по возрасту, и соцпомощи, которая стала для человека основным источником доходов.

Также предлагается ввести базовые величины для расчета соцвыплат (надбавок, повышений, доппенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий) или государственной соцпомощи, выплачиваемой вместо пенсии, субсидий, стипендий, компенсаций пособий, взысканий и так далее.

Увеличение прожиточного минимума для соцвыплат, которые являются основным источником доходов будет проходить так:

в 2022 году - на 14%;

в 2023 году - на 15%;

в 2024 году - на 25%.

Отметим, на данный момент законодательно не определены величины, кроме прожиточного минимума, по которым определяются те или иные размеры соцвыплат, штрафов и так далее.

Однако привязка к ПМ не отражает реального положения вещей по стоимости административных услуг.

Напомним, ранее назначения субсидий проводилось автоматически, но теперь эту норму хотят изменить.

Так, в новом проекте постановления Кабинета министров предполагается подавать новые заявления и декларации в мае 2021 года.

Напомним, зарплаты украинцев вырастут, в Кабмине объявили, кому и на сколько повысят.

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