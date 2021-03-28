Актриса Виктория Булитко из "Дизель шоу" основательно подготовилась к весне
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в новом образе.
Так, Виктория решила кардинально изменить цвет волос, отказавшись от уже привычного рыжего. Актриса изумила розовыми локонами, напоминающими сахарную вату.
Яркий макияж с желтыми тенями и прозрачным блеском на губах дополнил ее кукольный лук.
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В кадре Булитко предстала с задумчивым выражением лица, подперев рукой голову. Девушка уличила украинцев в несоблюдении карантинных норм. Но разве можно отказаться от прогулки, когда пришла настоящая весна?
"Я, прямо, вижу, как ВСЕ дома сидят на карантине, прямо, на улицу не выходят😂 Кто вчера был на набережной или в парке, или на площади, или прогуливался по бульвару? А кто идёт сегодня?😜... P.S. Не забываем о правилах карантина: дистанции, масках и дезинфекции 😉", - говорится в подписи.
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Красотка ❤️"
"😍вауу"
"По-весеннему 😍 красивенько🔥... улыбок Вам и добра!"
"Ох, какая! Да вы Мисс Вселенная❤️"
"Вика, какая же вы красивая❤️Парик вам к лицу. Жёлтые глазки🔥"
"Вика - Солнышко.🌞💖🌹"
"Клевый цвет волос, вы опять покрасились?"
"Твоя задумчивость тебе очень идет"
"Эх... 😍 Роль Харли Квинн по Вам скучает😉 🎬"
"Мать, я ослепла 🙈😍"
"Хорошее время подумать о личной жизни! Да Викусь :) ?"
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Напомним, рыжая бестия Булитко из «Дизель шоу» показала неподдельную страсть с экс-мужем Билык: фото парочки.
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