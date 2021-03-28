"Роль Харли Квинн по Вам скучает"

Актриса Виктория Булитко из "Дизель шоу" основательно подготовилась к весне

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в новом образе.

Так, Виктория решила кардинально изменить цвет волос, отказавшись от уже привычного рыжего. Актриса изумила розовыми локонами, напоминающими сахарную вату.

Яркий макияж с желтыми тенями и прозрачным блеском на губах дополнил ее кукольный лук.

В кадре Булитко предстала с задумчивым выражением лица, подперев рукой голову. Девушка уличила украинцев в несоблюдении карантинных норм. Но разве можно отказаться от прогулки, когда пришла настоящая весна?

"Я, прямо, вижу, как ВСЕ дома сидят на карантине, прямо, на улицу не выходят😂 Кто вчера был на набережной или в парке, или на площади, или прогуливался по бульвару? А кто идёт сегодня?😜... P.S. Не забываем о правилах карантина: дистанции, масках и дезинфекции 😉", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Красотка ❤️"

"😍вауу"

"По-весеннему 😍 красивенько🔥... улыбок Вам и добра!"

"Ох, какая! Да вы Мисс Вселенная❤️"

"Вика, какая же вы красивая❤️Парик вам к лицу. Жёлтые глазки🔥"

"Вика - Солнышко.🌞💖🌹"

"Клевый цвет волос, вы опять покрасились?"

"Твоя задумчивость тебе очень идет"

"Эх... 😍 Роль Харли Квинн по Вам скучает😉 🎬"

"Мать, я ослепла 🙈😍"

"Хорошее время подумать о личной жизни! Да Викусь :) ?"

"Виктория опять удивили: новое лицо, задумчивая, красивая"

Напомним, рыжая бестия Булитко из «Дизель шоу» показала неподдельную страсть с экс-мужем Билык: фото парочки.

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