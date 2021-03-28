Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, впечатляет образами даже в простой одежде

Модель с выдающимися формами привыкла быть в центре внимания именно благодаря фигуре. Как отмечает сама Мила, она очень горда своим телом и меняться не собирается. Так как пятнадцатый размер бюста полностью натуральный и не из силикона, Кузнецова не скромничает ни в одной съемке и выставляет себя напоказ.

При любом удобном случае Мила подчеркивает бюст благодаря нарядам с самыми разными декольте. Как можно заметить на одних из самых последних фото модели с нестандартными формами, даже простая кофта с вырезом будет смотреться на ней весьма откровенно.

Но черту приличий Кузнецова не переступает и просит свою аудиторию быть вежливой. Хотя Мила отказывается худеть, чтобы облегчить нагрузку на позвоночник, она не отказывается от спорта и часто ходит в спортзал.

«Боже, она просто очень большая🔥; вот уж точно дар с небес😍; какой-то огроменный подарок; Прекрасно❤; горячая леди с выдающимися арбузами; Боже, я влюблен; Доброе утро моя красавица; Неожиданно увидеть кого-то с Украины 😍; созерцайте, завидуйте; Прекрасная дама; Вы чудесная, чувственная, сладкая, недоступная мечта ... Быть рядом с вами, наблюдатьваши возвышенные изгибы, смотреть сквозь это тело своими глазами - уже подарок», - пишут фанаты.

Также на одном из новых снимков в Инстаграм Мила позировала в маечке, из-под которой выглядывал краешек кружевного лифчика.

15-ый размер притягивал взгляд, а Мила сверху на него положила суши, используя бюст вместо тарелки.

"1 or 2? Самое лучшее украшение для девушки - счастье 🤩 это вкуснейшие суши🍣 , а какой вкусный чизкейк нямооочка😍🍰", - написала модель.

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