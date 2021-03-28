В сети появился редкий снимок со свадьбы сына известного российского артиста Владимира Преснякова - Никиты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу tv_zvezdy в соцсети.

На фото сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита позирует рядом со своей новоиспеченной женой и звездными родителями.

Все четверо выглядят очень счастливыми и улыбаются, а экс-зять Аллы Пугачевой поднял бокал с шампанским. Для торжественной церемонии он выбрал довольно сдержанный костюм в стиле "тотал блэк". На нем черные брюки, черная рубашка, жилетка и пиджак. Образ также дополнили затемненные очки.

"Свадебный снимок Никиты Преснякова и его супруги. Красивая семья!" - говорится в подписи к фото.

Кристина Орбакайте традиционно выбрала очень нежный образ - нежное светло-розовое платье, аккуратную прическу и не слишком яркий макияж.

Как известно, свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой состоялась еще 27 июля 2017 года. Пара решила устроить по-настоящему роскошный, шумный праздник, который их родные и близкие еще долго будут вспоминать. Церемония прошла в подмосковном поселке "Жаворонки". Хлопоты по организации свадьбы частично взяла на себя мама жениха - Кристина Орбакайте, это и стало ее подарком к празднику.

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