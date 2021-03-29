Жена известного ведущего гипершоу "Маска" Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк объявила о "времени раздеваться"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кристины в соцсети.

Так, в аккаунте жены Остапчука появилось несколько новых весенних фото, которые она сопроводила рассказом о том, как проводила уик-энд вместе с любимым, и даже откровенно поделилась тем, как они ссорились. Впрочем, по словам Кристины, примирение с улыбками и объятиями не заставило себя долго ждать.

"Весна. Пора раздеваться и внедряться в тренды! Ну, а если серьезно, то это был прекрасный солнечный субботний день! Мы гуляли много... Немного поссорились, а потом много обнимались и улыбались! Класс. Жизнь полна эмоций и событий. А как у вас???" - обратилась она к фолловерам.

На новых фото Кристина позирует в очень стильном и весеннем образе. На ней черный кожаный жакет, солнцезащитные очки, кофта-тельняшка, светло-голубые джинсы и белые кеды.

"Скучно у нас", "А потом такие "ой, а почему я заболел(а) вдруг? Всего же два часа раздетая ходила по улице", "Классная", - пишут в комментариях.

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