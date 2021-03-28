Известная певица Алина Гросу вновь засветилась в компании российского актера Романа Полянского

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Гросу в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появилась фотография, сделанная в студии одного из украинских телеканалов.

На новом фото Гросу позирует рядом с Романом Полянским, отношения с которым ей уже давно приписывают. Российский актер одет традиционно очень сдержанно - на нем белый гольф, черная куртка, джинсы и ботинки. А вот Алина выбрала для себя более яркий образ. Прежде всего внимание привлекают ее афро-косички. Также на певице можно увидеть очень весеннее платье коричневого цвета с белыми узорами. Образ дополнили белые ботинки достаточно креативного фасона.

В подписи к фото Алина напомнила, что сегодня в Украине пеервели время.

"Вкусный и добрый завтрак, когда с @1plus1_ua начинаешь утро. А кто сегодня также забыл и был в шоке, что перевели часы?)))" - обратилась она к фолловерам.

"Смотрела. Такие позитивные и классные", "О, да. Я удивилась, что так поздно проснулась, а потом мне сказали, что перевели часы", "Я ждала новую песню, а показали только кусочек клипа", "Из-за этих штук на голове ты кажешься сексуальной даже в таких целомудренных платьицах", "Какая красивая пара", - пишут в комментариях.

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