Синоптик рассказала, к чему готовиться

Погода в Украине не всех балует солнцем и теплом

Некоторым жителям Украины не повезло, ведь в их регионе зима не хочет отступать, сообщает Politeka.net. В сети уже появилось видео непогоды. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, снег внезапно пошел 28 марта во Львовской области. Подобные осадки в конце марта не характерны для Львовщины, поэтому местные жители негодуют. К слову, в некоторых частях региона также идут дожди.

По информации синоптика, Натальи Диденко, сегодня по всей территории Украины разная погода - солнце, и дождь, и снег при температуре от +2 до +14 градусов.

"Атмосферный фронт, который принес похолодание в западные области - см. на текущей карте и на спутниковом фото - потихоньку движется в восточном направлении.

Поэтому гуляйте перед фронтом", - предупредила синоптик.

Отметим, украинские синоптики сообщили, что весна будет переменчивой, поэтому не стоит уже прятать теплые вещи.

В частности, апрель будет прохладным, начиная с середины. Не исключены заморозки. Последнюю неделю обещают ветряной и с дождями.

По словам специалистов, погода будет переменчивой - то холодно, то тепло.

После Пасхи, 2 мая, ожидается несколько волн похолодания. А после 13 мая резко потеплеет и уже к 18-19 мая температура дойдет до 22-24 градусов.

В целом температура будет держаться на уровне 25-27 тепла. Традиционной майской жары в этом году не будет.

Напомним, погода резко изменится на выходных, синоптики назвали, где будет настоящая весна: "Потеплеет до +15...".

Как сообщала Politeka, синоптик Наталья Диденко порадовала прогнозом и рассказала, когда можно прятать куртки: "Воцарится тепло".

Также Politeka писала, погода даст украинцам передохнуть, обогрев весенним солнцем: в какие регионы придет тепло.