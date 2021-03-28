Известная певица и подруга Макса Барских Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, эффектная блондинка Миша Романова покорила сердца украинских мужчин своей красотой. Но певица на этом не остановилась, ведь ее часто видят в окружении завидных красавцев. В частности, девушке приписывают роман с Максом Барским, хотя Миша это отрицает.

В этот раз Миша опубликовала несколько стори в Инстаграм. Красотка стояла перед зеркалом в оранжевом пиджаке и штанах, снимая себя на телефон. Как можно сразу заметить, белья и рубашки на звезде не было, поэтому фанаты могли оценить пышный бюст Романовой.

На втором фото девушка уже просто позировала перед фотографом, держа в руках бумажный стаканчик и ослепляя улыбкой.

Фанаты не стали писать комментарии или ставить лайки, но так и хочется добавить: "Запрещенный прием, неотразима".

Мы писали, что известная украинская певица Миша Романова показала себя в броском наряде в кровати.

В своем Инстаграм Миша Романова сделала чарующий кадр со своей спальни. Девушка раскинулась на кровати в пикантном топе из латекса, розовых туфельках и белоснежном банном халате.

Белоснежные локоны Миша уложила аккуратно на плечи, а идеальный макияж добавил изюминки в образ красотки.

Напомним, горячая подруга Макса Барских похвасталась прекрасным утром, задрав ножку на крыше

А еще Politeka писала, что подруга Макса Барских впечатлила длиной ножек и размером "близняшек" в декольте

Также Politeka сообщала, что бесстыжая подруга Макса Барских без штанов дала вдоволь насладиться пикантными видами



