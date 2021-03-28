Камалия, которая считается самой богатой певицей Украины, показала фото своей любимой племянницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Камалии в соцсети.

Так, в аккаунте артистки появилось фото с ее племянницей Анной Стовповой. Камалия трогательно поздравила ее с днем рождения и высказала самые искренние пожелания.

"С Днем рождения, моя любимая племянница @anna_stovpovaya! Ты у нас очень красивая, умная, добросердечная, целеустремленная, трудолюбивая, многогранная, доброжелательная, коммуникабельная, мягкая и заботливая, и еще обладаешь многими положительными качествами, которые можно очень долго перечислять! Так вот, я желаю тебе оставаться всегда именно такой, и с годами только еще больше расцветать и сиять, добиваться своих намеченных целей, идти вперед, не сдаваясь ни при каких обстоятельствах, чтобы перед тобой расступались все преграды и открывались самые тяжелые и большие двери! Пусть всегда тебе везет и улыбается фортуна! Счастьем и радостью будет окутана твоя жизнь! А в сердце всегда живет любовь! Крепкое здоровье и энергия в тебе будут бесконечны! Будь любима и безгранично счастлива, моя девочка! Обожаю тебя!" - написала Камалия.

В комментариях фолловеры артистки присоединились к поздравлениям и отметили, что они очень похожи между собой.

"Девочки, вы красавицы! Племянница очень похожа на свою красавицу-тетю!", "С днем рождения! Здоровья, счастья, любви и красоты!", "Вы очень похожи", "Красавицы", - пишут в комментариях.

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