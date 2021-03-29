Знаменитая украинская актриса кино и театра Ольга Сумская похвасталась своим жильем

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Из-за загруженного графика артистка не успевает все делать по дому само, поэтому пользуется услугами клининговых компаний. Об этом Сумскаяа рассказала, стоя в просторной гостиной.

Задает тон помещению мраморный пол и светлая мебель. Также актриса показала свой любимый большой угловой диван. На нем можно заметить подушку в фрме сердца с фото Сумской и ее супруга - Виталия Борисюка.

При этом она призналась, что диван приходится застилать, чтобы спрятать от собачек.

Кстати актриса показала, как купает питомцев – Джессику и Жасмин в роскошной ванной с сантехникой «под золото».

Напомним, о покупке новой квартиры в Киеве, куда она переехала с супругом, Сумская рассказала в 2016 году.

"Мы решили немножко расширить квадратные метры, ведь нам уже тесновато. Я мечтала о своем будуаре отдельный, какую-то ванну. И так мне этого хотелось, гардеробная. Ну, разве я не заслуживаю на отдельную гардеробную?" – рассказывала Сумская о покупке.

Видно, что интерьер «гнездышка» Сумской, как она любя называла свою квартиру, выполнен в светлых тонах. Яркими акцентами служат позолота, мрамор и элегантная мебель.

Напомним, дочь Ольги Сумской засветила роскошный особняк, соблазнительно утонув в мехах: "Какой прекрасный день!"

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