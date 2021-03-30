Ушел из жизни украинский продюсер Александр Серый

Как передает Politeka.net, трагическую новость на своей страничке в Facebook сообщила актриса Ольга Сумская.

"Саша, как же так?! Друг наш дорогой...В это невозможно поверить!!! Спасибо тебе за дружбу, за всё прекрасное, что было в нашей жизни! Никогда бы не подумала, что буду писать эти слова...", - написала актриса.