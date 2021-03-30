Ушел из жизни украинский продюсер Александр Серый
Как передает Politeka.net, трагическую новость на своей страничке в Facebook сообщила актриса Ольга Сумская.
По ее словам, все произошло очень быстро: Ольга только недавно говорила с продюсером.
"Это очень больно...Ведь совсем недавно мы обсуждали афишу нового спектакля у тебя во Фридоме, потом созвонились, и договорились о встрече после Феофании.. Но судьба распорядилась иначе.. Прощай, Сашуля ! Замечательный, добрый, светлый человек ! Выражаем самые глубокие соболезнования близким Александра!", - подытожила Сумская.
По предварительной информации, причиной смерти известного украинца стал коронавирус.
Другие известные украинцы также выразили соболезнования родным и близким Александра.
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"Нет слов. Столько вместе прошли.. Светлая память!!", "Не может быть!!! Как это! О Боже! Соболезную родным и близким...", "Как больно... Прекрасный, добрый и светлый человек... Покойся с миром...", "Родным, друзьям, коллегам мои соболезнования...Саша...как жаль...благодарю тебя за все...и сожалею, что при жизни твоей не успела всего сказать...прощай...", "Ушёл хороший человек. Саш! В это невозможно поверить. Царство небесное", - писали в комментариях под постом актрисы.
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