Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, похвасталась весенним образом
Секретом своего стиля девушка поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Антонина появилась на свет в браке Ольги Сумской с ее коллегой Евгением Паперным. Девушка пошла по стопам родителей.
Сейчас Паперная не только успешная актриса, но и любящая мама. Девушка родила двоих детей в браке с актером Владимиром Яглычем.
Антонина Паперная живет и строит карьеру в Москве.
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«Солнце, тепло, наконец-то весна в городе. Стою в пробке, не вижу ни конца ни края, слушаю радио», - обратилась артистка к своим фолловерам в новых Сторис.
Пользуясь случаем, девушка решила рассказать о своих предпочтениях в одежде.
«Раньше я постоянно носила черную одежду. Вот исключительно черную или серую. Все. Других цветов не было. Теперь же в моем гардеробе преобладают бежевые, белые, молочные свежие оттенки. Мне кажется, это настолько освежает женщину, особенно в весенний период, что ну какой там черный, друзья. Вот, я считаю, что все супермодно», - заявила она.
Паперная была одета в бежевую куртку и кофточку. Образ она дополнила массвной золотой цепью на шее и красным маникюром.
Напомним, дочь Ольги Сумской в молодежном наряде стала главным украшением среди цветов: "Любить нужно всегда!"
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