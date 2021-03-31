Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, предстала в раскованной позе

24-летняя красотка занимается спортом, чтобы поддержать себя в хорошей форме, пишет Politeka.net. Кроме того, красотка старается большее внимание уделять качественному сну и хорошему питанию.

Результаты, как говорится, налицо - звезда выглядит восхитительно. Так, на одном из последних фото красотка предстала в черном облегающем боди, поверх которого она накинула куртку.

Певица приняла пикантную позу, присев на колени и расставив ножки.

"Если объединить мой боливийский темперамент, горячие ритмы моей музыки и страстные танцы – получится Mirror😅🤩 Этот трек вселяет в девушек какую-то суперсилу и дает почувствовать себя немножечко bad girl😈 А еще я вложила в Mirror личный ритуал: в моменты сомнений я подхожу к зеркалу и глядя себе в глаза, говорю: «Мишель, у тебя все получится! ты все сможешь! дерзай! ÉCHALE!» Mirror – это еще один смысл моего EP💚", - написала в посте артистка.

За два часа публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев:

"Ну как можно быть такой НЕРЕАЛЬНОЙ😍🤤💞!?", "Уже ждать не могу альбом. Хочется быстрее услышать😍", "Я так и знала, что будет трек Mirror🔥😍", "Мишель и Позитив стали одновременно активными в инсте😂🔥", "Сомнения, Мишель, это твой стиль. И они, твои сомнения, мне очень нравятся. Так как они очень натурально выглядят и естественны для молоденькой девочки 😍".

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".