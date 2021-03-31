1 апреля верующие чтят память Святой мученицы Дарии Римской и ее супруга Хрисанфа

Дарию выдали замуж за юношу Хрисанфа, который открыто проповедовал Евангелие и обратил ее в веру. Молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь и даже стали жить в разных домах.

Вокруг Хрисанфа образовался свой круг единомышленников, а у Дарии также появились последовательницы из числа благочестивых женщин.

Однако нашлись и недоброжелатели, которые пожаловались властям на проповедование безбрачия супругами. Тогда Дарию и Хрисанфа осудили и подвергли истязаниям, требуя отказаться от христианской веры в пользу язычества.

Дарию после отдали в публичный дом, однако, согласно преданию, там ее охранял посланный Богом лев, и никто не смог приблизиться к ней. В это время Хрисанфа продолжали публично пытать.

В итоге мученики были заживо зарыты в одном из городских рвов, а на месте их казни стали собираться христиане и совершать богослужения.

Что нельзя делать в этом день:

Продолжается Великий пост, а потому в этот день рекомендовано сухоядение.

Категорически запрещается предаваться унынию, нельзя бездельничать, а также обижаться на родных и близких — все это будет иметь долгосрочные негативные последствия.

Что можно делать в этот день:

Предки верили, что в этот день просыпается от зимней спячки домовой, а потому его надо задабривать разными сладостями.

1 апреля лучше всего активно заняться своими делами, чтобы максимально разгрузить вторую половину недели.

Приметы:

Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.

Дождь на Дарью — примета того, что летом засухи не будет.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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