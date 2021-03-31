Помолодевшая лет на двадцать Оля Полякова произвела фурор неожиданным фото

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором рискнула показать себя настоящей.

Публика привыкла видеть Олю под тонной грима, порой, даже в париках и в вызывающих образах. Поэтому, продемонстрировав свою натуральную внешность, неудивительно, что многие не узнали певицу.

Так, Полякова позировала с растрепанным хвостиком на голове, без капли косметики. На ней была белая футболка с принтом и легкая куртка в мелкий цветочек.

Звезда прорекламировала свои бьюти-боксы. А как еще это сделать наилучшим образом, если не на собственном примере. Уж не знаем, какими средствами по уходу пользуется Оля, но, судя по кадру, выглядит она действительно молодо и свежо.

Пользователи остались в восторге. Одной из первых пост прокомментировала телеведущая Леся Никитюк: "Боже, это же моя любимая косметика😍👏🔥".

Другие также кинулись обсуждать увиденное. Поляковой максимум давали 18 лет.

"Что это за школьница?❤️"

"Это Вы?"

"Простите, но вы без косметики просто неземная😍"

"Не похожа на себя!"

"Оля, ты прекрасный цветок"

"Без косметики Вы выглядите шикарно!!! Как школьница или студентка😍"

"Вау😍 прелесть какая❤️😍"

"Кажется без макияжа😮 красивая вы😍"

"Немножко колхозно выглядит"

"Божечки. Полякова без косметики на лет 18 выглядит. Капец"

Ранее мы рассказывали, что певица уделяет особое внимание своей фигуре и внешности. Кроме здорового питания и регулярных занятий спортом, Полякова посещает баню, где использует березовый или дубовый веник для борьбы с целлюлитом. Что касается ухода за кожей лица, она предпочитает аппаратную косметологию, после которой действительно аж сияет.

Напомним, что юная дочь Поляковой во всем черном смутила внешним видом: "Выглядишь старше, чем твоя мама!"

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