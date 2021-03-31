В Украине узаконили цифровые паспорта

Верховная Рада голосами 302 нардепов приняла законопроект, которым электронный паспорт приравняли к обычному, передает "Обозреватель".

Уже с 23 августа все организации и учреждения должны будут принимать такой документ от граждан в случае необходимости.

Для того, чтобы получить электронный паспорт, на свой телефон нужно скачать официальное приложение "Дія". С реестров автоматически подтянутся все документы, которые имеются в государственных электронных реестрах – паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на авто, идентификационный код и т.д.

Пользоваться электронным паспортом граждане смогут по всей территории Украины.

Сейчас к обслуживанию клиентов с электронными паспортами уже готовы 10 аэропортов: "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Одесса", "Львов" имени Данила Галицкого, "Запорожье", "Днепропетровск", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон".

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