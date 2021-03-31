Во всей красе перед супругой

Жена известного музыканта 55-летнего Виктора Павлика беременная Катя Репяхова, показала каким крутым бывает ее муж, в кожаной одежде

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм, Катя показала настоящего "робокопа" Виктора Павлика всего в коже и со шлемом.

Виктор принес своей любимой и малышу фрукты - лохину, грушу и мандариновый фреш.

Катя отметила, что после шлема у Виктора на голове осталась фигурная прическа. "Это от шлема!"

"Шолом? Шолом алейхем?", - спросила Катя не давая Виктору вставить слово. "Алейхем ашолом", - ответил Павлик, улыбнувшись.

Показывая фрукты, которые Виктор купил, он говорил, что это все Миша хочет "Миша хочет польскую грушку, Миша хочет лохину, и мандариновый фреш".

Похваставшись фруктами и ягодами, Виктор попросил Катю прекратить съемку, попрощавшись: "Ну все, пока!", - заявил Виктор.

В предыдущих сторисах Катя показывала Виктора во всей байк-амуниции. Певец сидел на своем мощном байке, надев черную кожаную куртку, мотоциклетные штаны, и черный шлем с очками и забралом, решив прокатится. "Я - Робокоп", - заявил Виктор и отправился кататься. Свое видео Катя акже подписала "Робокоп".

Совсем недавно Катя показала кадры своей беременной фотосессии. Будущая мама решила устроить себе фотосессию во всем белом. Девушка трогательно придерживает руками свой живот, а вокруг во все стороны "струится" ткань.

Ранее Катя в сторис показывала на каком "коне" ездит ее любимый. Будущая мама жаловалась, что как только теплеет, муж просто пропадает, раскатывая на своем мотоцикле.

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