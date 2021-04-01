Начинающая модель Соня Киперман, дочь Веры Брежневой, похвасталась отдыхом

Как пишет Politeka.net, Соня Киперман давно улетела в США, где учиться, и успела попробовать себя в качестве модели и актрисы. Не забывает молодая красотка и о социальных сетях, где часто публикует новые фотографии. За девушкой уже следят более 100 тысяч фанатов, и Соня не разочаровывает.

В этот раз Соня показалась в купальнике на берегу моря. Звезда выгнулась, демонстрируя каждый сантиметр своего тела. На втором фото Киперман уже сидела на коленках, наслаждаясь теплой погодой.

"Золотая девушка", - написала Соня под фото.

"Люблю", - написала сразу Вера Брежнева.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Да благословит Бог нашу золотую русалочку", "Соня, какая же красивая, а фигура", "больше похоже на шикарную девушку".

Мы писали, что дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фигурку в смелом наряде.

Так, недавно Соня выложила в своем микроблоге очаровательный снимок, на котором запечатлена на прогулке, очевидно, кадр был сделан за границей. Об этом свидетельствует удивительная летняя локация и легкий наряд юной красотки.

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