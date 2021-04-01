Популярная артистка и бизнес-леди Тина Кароль пленила образом в белом платье на новой съемке

Недавно Тина Кароль анонсировала скорый выход новой композиции, которая должна удивить поклонников очередной серией модных образов и преображений самой артистки. Также звезда, чтобы подогреть интригу, решила поделиться новым бекстейдж-кадром со съемок.

Звезда позироваба в дизайнерском белом платье с вырезом на бедре, благодаря чему ее поза получилась довольно пикантной. Позируя на полу, Тина подчеркнула идеально стройные ноги, приподняв наряд выше середины бедра. Удачно скрыв от публики лишнее, артистка повернулась в сторону, сделав акцент на туфлях на высокой шпильке.

Светлый образ, окруженный белым фоном и минимумом деталей, получился достаточно чувственным:

«В ожидании песни😍🔥❤; Вауууу белая королева 👑🤍возвращается 🙈❣️; Белая королева 🤍😻; Ты вошла в нашу грешную жизнь; Тина, ты прекрасна🤍; Очень красивая❤️ самая любимая пивица детства; Вообще ничего красивого... люди что со вкусом? Может кто то трезво смотреть на вещи?!; ничего себе😍😍 какая красота🥺💗; Белая королева наша❤️; Да ты шо. Мама кошка наша❤️😍».

Не так давно сама артистка рассказала, как проходила одна из самых чувственных ее фотосессий в заповеднике в Намибии. Ради этих снимков артистка вместе с командой отправилась в самую безопасную часть Африки. Фотографии с исполнительницей также решили опубликовать снова и фанаты, называя Тину «Пустынная роза».

В синем платье с прозрачной тканью на талии и бедрах звезде удалось подчеркнуть не только свою фигуру, но и чувственность. Засвеченная линия белья только придала смелости аккуратному образу. По словам Тины, она «рискнула» отправиться туда.

Напомним, что Кароль еле удержала бюст в "подгулявшем" декольте, Потап аж приплясывал от радости: "До встречи...".

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