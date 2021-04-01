Тест предназначен для того, чтобы проверить вашу внимательность

В задачках нет ничего трудного, но они поддадутся лишь самым бдительным. Для любителей искать спрятанное на картинке они подойдут идеально.

В первом задании на картинке автор допустил две ошибки, попробуйте догадаться какие именно ошибки были допущены.

Найдите две ошибки автора

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На этой картинке автор также допустил две ошибки

Ранее мы сообщали, что астролог назвала самые неблагоприятные дни апреля.

Специалист отметила, что украинцев ждет период холостой луны.

В связи с этим, она советует не начинать новых дел, проходить медицинские обследования, сдавать анализы и назначать операции.

Также на работе стоит повременить или перенести заключение новых договоров или соглашений.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.