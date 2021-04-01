У вас получилось?

Тест предназначен для того, чтобы проверить вашу внимательность

В задачках нет ничего трудного, но они поддадутся лишь самым бдительным. Для любителей искать спрятанное на картинке они подойдут идеально.

В первом задании на картинке автор допустил две ошибки, попробуйте догадаться какие именно ошибки были допущены.

Найдите две ошибки автора