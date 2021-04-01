На Херсонщине в заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут птицы из Красной книги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, полиция Херсонской области в среду, 31 марта, открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике.

По данным правоохранителей, в заповеднике был обнаружен 61 погибший серый журавль. Сейчас полицейские готовят несколько погибших птиц для отправки на экспертизу.

Как передает "Укринформ", директор заповедника Виктор Гавриленко рассказал, что на территории Каховского района, примерно в 25 км от заповедника, было обнаружено еще более 130 погибших краснокнижных птиц.

"Я сейчас в Каховском районе на окраине поселка Слиненко, Зеленопольская громада, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов... Здесь Армагеддон", - сказал Гавриленко, а также прислал журналистам фотографии погибших птиц.

По его словам, 29 марта в Каховском районе сотрудники заповедника насчитали 106 мертвых журавлей и 27 огарей. По данному факту на место вызвали полицию, Госпродпотребслужбу и экоинспекцию. Также на территории были найдены мертвые зайцы.

Гавриленко утверждает, что местные фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры, и удивляется, что такие поля не находят контролирующие органы.

Напомним, в Киеве завелся "охотник" на растения, фото: "ворует кусты и продает в цветочные магазины".

Ранее Politeka писала, что в Киеве 8 марта устроили торговлю редкими цветами из Красной книги: "воруют самым варварским способом...".

Также Politeka сообщала, что в Госэкоинспекции рассказали о наказании за продажу первоцветов: "Штраф от 1700 гривен".