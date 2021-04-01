Телеведущая Регина Тодоренко показала яркие со светской вечеринки, где получила премию

Как сообщает Politeka.net , популярная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая несколько лет назад вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова и родила ему сына Мишу. Красотка активный пользователь Instagram, где часто показывает поклонникам свою жизнь и творчество. Так, недавно телезвезда отважилась на кардинальные перемены во внешности, и теперь показала фанатам яркие фото в совершенно необычном имидже.

Новый образ Регина выгуляла на светском мероприятии по случают вручения премии "Прорыв года" от Оксаны Федоровой. На вечеринку она заявилась не только с новой стрижкой, но и в элегантном брючном костюме небесно-голубого оттенка, который дополнила серой атласной блузой. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой, которая стала ярким акцентом всего образа.

В подписи к публикации Тодоренко написала: "Представляете, ПОЛУЧИЛААААА!!! Получила награду в номинации #ЛучшаяТелеведущая @modatopical. Если честно, иногда сложно поддерживать статус лучшей, но «мои люди» (как говорит Оля Бузова) настолько сильно меня мотивируют, что хочется достигать больших вершин, так как вы в меня верите! Я благодарна каждому! Это наша общая победа!) Как круто, что мы за одно. Особая благодарность @fedorovaoksana за создание такой красивой и яркой премии".

Напомним, Неизлечимо больная Тодоренко осталась без волос, поразив кадрами: "Такой меня еще никто не видел".

Как сообщала Politeka, Неизлечимо больная Тодоренко из "Орла и решки" впервые показала последствия недуга: "Как у Майкла Джексона".

Также Politeka писала, что Тодоренко сразу после Дженнифер Лопес заговорила о разводе прямо в отпуске: "Так огорчил меня...".