Звезда показала, как хорошо провела время

Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, устроила развлечения в самолете

Артистка решила отправиться на отдых с семьей, сообщает Politeka.net. Об этом певица рассказала в своем Инстаграм.

Оказывается красотка полетела в Дубай. Звезда показала, как развлекалась с дочкой, Софией.

Санта сидела с дочерью на диване и подпрыгивала, а та в свою очередь пыталась повторить за мамой. Обе веселились.

"И так весь полет", - написала певица.

Привлекал внимание интерьер самолета, кроме дивана, в нем можно заметить телевизор и ковер.

Позже Димопулос поделилась кадрами, когда уже с дочкой прибыли на место назначения.

"Доброго утра всем!", - написала артистка. Она держала Софию, позирующую в больших очках.

Позже красотка рассказала, что на пляже их ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, все шезлонги были заняты. В итоге Санте с дочкой пришлось ждать под палящим солнцем, пока персонал устранит проблему.

Напомним, в своем посте, в котором певица показала, что собирается лететь на отдых, она написала:

"Извините ... Мы вернемся через две недели 😂❤️".

Пользователи сети написали много приятного Санте и ее дочери, пожелав хорошего отдыха.

Отметим, Санта Димопулос в январе этого года также отдыхала с семьей в Дубае. Красотка делилась красивыми фото с отдыха, демонстрируя фигуру в ярких купальниках.

Известно, что красотка за время беременности набрала лишний вес, но смогла его сбросить.

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