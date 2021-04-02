Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, устроила развлечения в самолете
Артистка решила отправиться на отдых с семьей, сообщает Politeka.net. Об этом певица рассказала в своем Инстаграм.
Оказывается красотка полетела в Дубай. Звезда показала, как развлекалась с дочкой, Софией.
Санта сидела с дочерью на диване и подпрыгивала, а та в свою очередь пыталась повторить за мамой. Обе веселились.
"И так весь полет", - написала певица.
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Привлекал внимание интерьер самолета, кроме дивана, в нем можно заметить телевизор и ковер.
Позже Димопулос поделилась кадрами, когда уже с дочкой прибыли на место назначения.
"Доброго утра всем!", - написала артистка. Она держала Софию, позирующую в больших очках.
Позже красотка рассказала, что на пляже их ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, все шезлонги были заняты. В итоге Санте с дочкой пришлось ждать под палящим солнцем, пока персонал устранит проблему.
Напомним, в своем посте, в котором певица показала, что собирается лететь на отдых, она написала:
"Извините ... Мы вернемся через две недели 😂❤️".
Пользователи сети написали много приятного Санте и ее дочери, пожелав хорошего отдыха.
Отметим, Санта Димопулос в январе этого года также отдыхала с семьей в Дубае. Красотка делилась красивыми фото с отдыха, демонстрируя фигуру в ярких купальниках.
Известно, что красотка за время беременности набрала лишний вес, но смогла его сбросить.
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