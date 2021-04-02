Третьего апреля украинские православные верующие отмечают родительскую субботу 3-седмицы Великого поста

Что нужно делать в родительскую субботу?

В этот день необходимо помолиться за своих близких, чьи души покинули земной мир. Посещение кладбища не является обязательным, но ее соблюдает большинство православных верующих.

Что запрещено делать в родительскую субботу?

В родительскую субботу строго запрещается ругать и оскорблять усопших, иначе они могут разгневаться на вас. Священнослужители отмечают, что в эти дни в доме вовсе не должно быть ссор.

Кроме того мы писали о том, что молитва Святой Богородице - самая известная молитва, которая спасла не одну сотню людей в трудных ситуациях и усилили веру в себя

Если опустились руки, на помощь всегда придет вера.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між женами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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