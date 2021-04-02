Известная украинская актриса Татьяна Песик, звезда "Женского квартала", показала себя в провокационном образе
Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик является одной из самых популярных красоток "Женского квартала". Девушка собрала в Инстаграм сотни тысяч фанатов, которых постоянно радует новым контентом. Не стесняется звезда и провоцировать, публикуя пикантные кадры.
Этот раз не стал исключением, ведь Татьяна Песик появилась в пиджаке и без штанов, а образ дополнила топиком. Трусиков на девушке не было видно, но красотка заверила, что они присутствуют.Звезда расставила ножки, а после этого задрала одну, играя перед фотографом.
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Девочки, спасибо вам за вашу работу", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Воу, воу", "Ну модель, ну актриса", "Полегче, малышка!".
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Звезда похвасталась своими "танцевальными способностями", улыбаясь и повторяя: "Ж*па, ж*опа, ж*опа...".
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