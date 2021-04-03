Популярная певица и модель Даша Астафьева в интервью призналась, когда впервые разделась на камеру

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева в коротком интервью Александре Кучеренко в программе "Ранок з Україною" рассказала о том, когда впервые снялась обнаженной. В целом Даша успела за три минуты коротко ответить на 33 вопроса ведущей.

Так, в этом разговоре Астафьева призналась, что впервые разделась на камеру, когда ей было 17 или 18 лет. А самая дорогая съемка была да не в стиле ню, за нее певица смогла позволить себе квартиру. Что касается денег, то Даша также рассказала, что однажды ее предлагали выкупить из группы Nikita за 2,5 миллионов долларов. К слову, артистка призналась, что очень мало зарабатывала, работая в группе с продюсером Юрием Никитиным, и теперь она счастлива, что ушла от него. Оказалось, что в группе звезда получала не большой процент от гонораров – менее 50%.

Также Астафьева рассказала о богатом поклоннике, который все время требует ее внимания. В какой-то момент заезда не выдержала и заявила ему, что, если хочет сделать ей приятно, пусть пожертвует деньги приюту для животных. По словам артистки, этот фанат сделал довольно крупное пожертвование, однако добиваться ее внимания не перестал.

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