Певица Вера Брежнева поделилась кадрами отдыха в ОАЕ

Как передает Politeka.net, новые снимки артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Сейчас бывшая солистка музыкального трио ВИА Гра счастливо отдыхает в Дубае — туда знаменитость отправилась вместе с дочерьми — Соней и Сарой.

"Я и солнце - идеальный союз ! Солнечной субботы", - обратилась Брежнева к своим подписчикам.

На опубликованных кадрах певица позировала в коротком черном платье, гуляя улицами города.

Поклонники были приятно удивлены появлением своей любимицы в таком стильном и одновременно соблазнительном образе.

"Верочка такое впечатление, что Вас перестали кормить", "Ну, до чего же длиннющие ноги))", "Вам как будто 18!", "Худенькая какая", "Что-то совсем худенькая стала, надо кг 5 набрать", "Верочка, такая красивая и хрупкая, сама нежность. Берегите себя", - писали в комментариях под снимками певицы.

Ранее мы сообщали, что Брежнева поделилась соблазнительным фото, на котором позировала в черном купальнике и полосатой пляжную рубашку.

Этот наряд подчеркнул упругое декольте и позволил заглянуть в ту самую ложбинку между груди. Волосы артистки были распущены и растрепаны.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

Как сообщала Politeka, горячая Вера Брежнева в раскованной позе принялась рассуждать об отношениях: "Никто не учит...".

Также Politeka писала, нежная Вера Брежнева спустила рубашку с плеч, заманив в оковы страсти: "В этом сила…".