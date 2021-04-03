Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников необычным перевоплощением на сцене "Липсинк батл"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также звездная красотка сидит в тренерском кресле проекта "Голос страны", а еще участвует в новом развлекательном шоу "Липсинк батл". Так, недавно звезда появилась на сцене этого проекта в будоражащем образе Мадонны. Снимки с выступления появились на странице шоу в соцсети Instagram.

Как видно, Надя вышла на сцену шоу "Липсинк батл" в супероткровенном наряде, так что не просто перевоплотилась в американскую поп-диву, но даже затмила ее. На новых снимках видно, что Дорофеева надела узкое черное боди с кучей пряжек и необычными кожаными рукавами, а на ее ногах тонкие колготки-сеточка. Волосы артистки спрятаны под белокурым париком с пышной укладкой, а на ее лице яркий сценических макияж. выступает Надежда в компании горячих парней из шоу-балета.

В подписи к фотографиям Дорофеевой на сцене "Липсинк батл" говорится: "На сцене "Липсинк батл" DOROFEEVA в образе Madonna! Такой мы певицу никогда не видели! Как тебе ее шальной образ? Комментируй". Конечно ж пользователи не оставили без внимания такие горячие снимки Дорофеевой и принялись активно обсуждать ее перевоплощение, многие отметили, что певице действительно удалось превратиться в Мадонну.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

Как сообщала Politeka, Дерзкая Дорофеева заставила кайфовать Макса Барских, но рассорила украинцев: "Ну вы конечно...".

Также Politeka писала, Худенькая Дорофеева в ультракоротком платье соблазнила Дантеса прямо в гримерке: "Куда палишь?".